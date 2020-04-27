Прем'єр Британії, який перехворів коронавірусом, повертається до роботи

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повернеться на роботу в понеділок, через місяць після того, як у нього виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Він провів тиждень у лікарні Святого Фоми в Лондоні, включаючи три ночі в реанімації, після того як був госпіталізований 5 квітня.

Пізніше він сказав, що все "могло піти по-іншому" , коли він був у лікарні.

Джонсон повернеться до своїх постійних обов'язків - головування на черговому ранковому засіданні уряду щодо ситуації з хворобою, переговорів зі старшими міністрами та офіційними особами. Поки невідомо, чи буде вести пресбрифінг у понеділок.

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Очікується також, що він обговорить плани зміни - але не скасування - режиму карантину, до закінчення крайнього терміну 7 травня, коли уряд за законом зобов'язаний оголосити про свій наступний перегляд правил.

Раніше Джонсон заявив, що завдячує своїм життям співробітникам Національної служби охорони здоров’я.

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