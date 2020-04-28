Министры ЕС обсудили снятие ограничений на границах

Министры стран ЕС по внутренним делам в ходе видеоконференции обсудили возможное постепенное ослабление или снятие ограничений, введенных на границах из-за коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте председательствующей в ЕС Хорватии.

"Министры обсудили европейскую дорожную карту для отмены мер по сдерживанию коронавируса, объявленных Европейской комиссией, поскольку сбалансированный и своевременный подход к отмене мер является ключевым для обеспечения устойчивой эпидемиологической ситуации и оживление экономики государств-членов. Границы могут быть постепенно открыты, начиная с приграничных районов с зарегистрированным уменьшением случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Сегодня министры ЕС также обсудили дальнейшие упрощения в транзитных коридорах, чтобы обеспечить непрерывное функционирование единого рынка и свободное движение товаров.

"В нынешних обстоятельствах важно иметь координацию между государствами-членами для обеспечения постоянного снабжения рынка, прежде всего товарами особого значения, такими как продукты питания, лекарства и защитное и медицинское оборудование. Закупка и распределение медицинского и защитного оборудования представляют собой особую проблему, поскольку они зависят от тенденций мирового рынка, а текущий спрос значительно превышает предложение", - отмечается в заявлении.

Чтобы облегчить закупку упомянутого выше оборудования для государств-членов, на уровне ЕС были запущены совместные процедуры государственных закупок. Кроме того, был создан стратегический запас медицинского оборудования.

По плану Еврокомиссии снятию или ослаблению ограничений на внутренних границах должно предшествовать начало открытия внешних границ. Границы стран Шенгенской зоны закрыты до 15 мая, но этот срок может быть продлен.

Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности восстановления путешествий в пределах ЕС этим летом.