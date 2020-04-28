Міністри ЄС обговорили зняття обмежень на кордонах

Міністри ЄС з питань внутрішніх справ під час відеоконференції обговорили можливе поступове послаблення або зняття обмежень, введених на кордонах через коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті головуючої в ЄС Хорватії.

"Міністри обговорили європейську дорожню карту для скасування заходів щодо стримування коронавірусу, оголошених Європейською комісією, оскільки збалансований і своєчасний підхід до скасування заходів є ключовим для забезпечення стійкої епідеміологічної ситуації та пожвавлення економіки держав-членів. Кордони можуть бути поступово відкриті, починаючи з прикордонних районів з зареєстрованим зменшенням випадків COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні міністри ЄС також обговорили подальші спрощення в транзитних коридорах, щоб забезпечити безперервне функціонування єдиного ринку і вільний рух товарів.

"У нинішніх обставинах важливо мати координацію між державами-членами для забезпечення постійного постачання ринку, перш за все товарами особливого значення, такими як харчові продукти, ліки і захисне та медичне обладнання. Закупівля і розподіл медичного та захисного обладнання являють собою особливу проблему, оскільки вони залежать від тенденцій світового ринку, а поточний попит значно перевищує пропозицію ", - зазначається в заяві.

Щоб полегшити закупівлю згаданого вище обладнання для держав-членів, на рівні ЄС були запущені спільні процедури державних закупівель. Крім того, був створений стратегічний запас медичного обладнання.

За планом Єврокомісії зняття або послаблення обмежень на внутрішніх кордонах має передувати початку відкриття зовнішніх кордонів. Кордони країн Шенгенської зони закриті до 15 травня, але цей термін може бути продовжений.

Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.

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