Премьер Ирландии вернулся к медицинской практике из-за пандемии коронавируса

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вернется к работе врачом, чтобы помочь во время вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Варадкар изучал медицину и семь лет проработал врачом общей практики, прежде чем ушел из профессии в политику. Его исключили из реестра медиков в 2013 году. Тем не менее, он вернулся в медицинский реестр в марте, когда пандемия коронавируса начала распространяться в Ирландии.

Теперь он будет один раз в неделю в Службе здравоохранения в области, подходящей для его квалификации.

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В прошлом месяце Службе здравоохранения Ирландии обратилось с призывом ко всем работникам здравоохранения, не работающим в этой профессии, зарегистрироваться в кампании по набору персонала для борьбы с кризисом. Около 50 000 человек подали заявки менее чем за три дня.

Скорее всего, Варадкар будет консультировать пациентов по телефону. В Ирландии любого человека, кто мог подвергнуться воздействию Covid-19, сначала оценивают по телефону, а не лично, чтобы исключить распространение вируса.

Варадкар происходит из медицинской семьи, его отец был врачом, а мать – медсестрой. Его партнер Мэтью Барретт, его две сестры и их мужья все работают в службах здравоохранения.

В Ирландии насчитывается около 5000 случаев больных коронавирусом, 158 человек и умерли от этой болезни.