Прем'єр Ірландії повернувся до медичної практики через пандемію коронавірусу

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повернеться до роботи лікарем, щоб допомогти під час спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Варадкар вивчав медицину і сім років пропрацював лікарем загальної практики, перш ніж пішов із професії в політику. Його виключили з реєстру медиків в 2013 році. Тим не менш, він повернувся в медичний реєстр в березні, коли пандемія коронавірусу почала поширюватися в Ірландії.

Тепер він працюватиме один раз на тиждень в Службі охорони здоров'я в області, що підходить для його кваліфікації.

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Минулого місяця Служба охорони здоров'я Ірландії звернулася із закликом до всіх медиків, які не працюють в професії, зареєструватися в кампанії по набору персоналу для боротьби з кризою. Близько 50 000 осіб подали заявки менш ніж за три дні.

Швидше за все, Варадкар буде консультуватиме пацієнтів по телефону. В Ірландії будь-яку людину, яка могла зазнати впливу Covid-19, спочатку оцінюють по телефону, а не особисто, щоб виключити поширення вірусу.

Варадкар походить з медичної родини, його батько був лікарем, а мати - медсестрою. Його партнер Метью Барретт, його дві сестри і їхні чоловіки все працюють в службах охорони здоров'я.

В Ірландії налічується близько 5000 випадків хворих на коронавірус, 158 осіб померли від цієї хвороби.