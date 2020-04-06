В Германии четвертый день подряд снижается количество новых больных коронавирусом

В Германии четвертый день подряд фиксируется падение темпов роста числа заражений коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За последние сутки в Германии зарегистрировали 3677 новых случаев заражения коронавируса. Сегодняшние цифры значительно меньше воскресных, когда в стране зафиксировали 5936 случаев заражения.

Всего в Германии количество заражений коронавирусом по состоянию на утро понедельника составляет 95 391.

Количество смертей от коронавирусной болезни выросло на 92 до 1434.

Напомним, в Италии статистика смертности в связи с коронавирусом за последние сутки показала самые низкие показатели за последние несколько недель.

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