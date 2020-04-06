У Німеччині четвертий день поспіль знижується кількість нових хворих на коронавірус
У Німеччині четвертий день поспіль фіксується спадання темпів росту числа заражень коронавірусом.
Про це свідчать дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Протягом останньої доби в Німеччині зареєстрували 3677 нових випадків зараження коронавірусом. Сьогоднішні цифри значно менші за недільні, коли в країні зафіксували 5936 випадків зараження.
Загалом в Німеччині кількість заражень коронавірусом станом на ранок понеділка складає 95 391.
Кількість смертей від коронавірусної хвороби зросла на 92 до 1434.
Нагадаємо, В Італії статистика смертності у зв’язку з коронавірусом останньої доби показала найнижчі показники за останні кілька тижнів.
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