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У Німеччині четвертий день поспіль знижується кількість нових хворих на коронавірус

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В Італії – найнижчий за останні тижні рівень смертності від коронавірусу






У Німеччині четвертий день поспіль знижується кількість нових хворих на коронавірус

Понеділок, 6 квітня 2020, 08:37

У Німеччині четвертий день поспіль фіксується спадання темпів росту числа заражень коронавірусом.

Про це свідчать дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом останньої доби в Німеччині зареєстрували 3677 нових випадків зараження коронавірусом. Сьогоднішні цифри значно менші за недільні, коли в країні зафіксували 5936 випадків зараження.

Загалом в Німеччині кількість заражень коронавірусом станом на ранок понеділка складає 95 391.

Кількість смертей від коронавірусної хвороби зросла на 92 до 1434.

Нагадаємо, В Італії статистика смертності у зв’язку з коронавірусом останньої доби показала найнижчі показники за останні кілька тижнів.

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Коронавірус Німеччина
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