В Молдове коронавирусом заразились почти 1000 медиков – более четверти всех больных

В Молдове за время эпидемии коронавируса заразились 988 медработников, пять из них умерли.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Виорика Думбревяну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Как рассказала Думбревяну, больше всего медработников заразились в Кишиневе - 253 человека.

Большинство зараженных медработников работают в больницах (628 человек), скорых (256), в системе семейной медицины (72).

Чаще всего заражаются медсестры - 414 человек из всех зараженных медработников. На втором месте-вспомогательный персонал (316 человек), на третьем — врачи (243 человека). Кроме того, коронавирусом в Молдове заразились 15 фармацевтов.

От коронавируса умерли 5 медработников. 313 уже вылечились, а 670 все еще проходят лечение.

1 мая власти Молдовы сообщили о 3897 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число умерших достигло 119.