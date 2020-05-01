У Молдові коронавірусом заразились майже 1000 медиків – більше чверті всіх хворих
У Молдові за час епідемії коронавірусу заразилися 988 медпрацівників, п'ять з них померли.
Про це заявила міністр охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови Віоріка Думбревяну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Як розповіла Думбревяну, найбільше медпрацівників заразилися в Кишиневі - 253 людини.
Більшість заражених медпрацівників працюють в лікарнях (628 осіб), швидких (256), в системі сімейної медицини (72).
Найчастіше заражаються медсестри - 414 осіб з усіх заражених медпрацівників. На другому місці-допоміжний персонал (316 осіб), на третьому — лікарі (243 особи). Крім того, коронавірусом в Молдові заразилися 15 фармацевтів.
Від коронавірусу померли 5 медпрацівників. 313 вже вилікувалися, а 670 все ще проходять лікування.
1 травня влада Молдови повідомила про 3897 зареєстрованих випадків коронавірусу, загальне число померлих досягло 119.