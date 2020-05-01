У Молдові коронавірусом заразились майже 1000 медиків – більше чверті всіх хворих

У Молдові за час епідемії коронавірусу заразилися 988 медпрацівників, п'ять з них померли.

Про це заявила міністр охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови Віоріка Думбревяну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Як розповіла Думбревяну, найбільше медпрацівників заразилися в Кишиневі - 253 людини.

Більшість заражених медпрацівників працюють в лікарнях (628 осіб), швидких (256), в системі сімейної медицини (72).

Найчастіше заражаються медсестри - 414 осіб з усіх заражених медпрацівників. На другому місці-допоміжний персонал (316 осіб), на третьому — лікарі (243 особи). Крім того, коронавірусом в Молдові заразилися 15 фармацевтів.

Від коронавірусу померли 5 медпрацівників. 313 вже вилікувалися, а 670 все ще проходять лікування.

1 травня влада Молдови повідомила про 3897 зареєстрованих випадків коронавірусу, загальне число померлих досягло 119.