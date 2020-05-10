В Германии сообщают об ускорении распространения вируса

В Германии сообщают об ускорении распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявили в Институте Роберта Коха.

В Институте отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил "1", и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.

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Коэффициент воспроизводства вируса отражает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется экспоненциально.

Для Германии этот показатель вырос до 1.1, после того, как долгое время не превышал единицы.

"Увеличение числа воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни", - говорится в сообщении Института.

По итогам последних суток, в Германии зарегистрировали 667 новых случаев. Умерли 26 больных, а выздоровели – около тысячи.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 169 218 подтвержденных заражений коронавирусом. Умерли 7 395 больных, 144 тысячи – выздоровели.

Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.

Действительное до сих пор ограничение на торговлю на площади до 800 квадратных метров отменяется. Магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

В то же время, решение по ослаблению мер, как и раньше, будет принимать власть федеральных земель - потому в местах вспышки инфекции могут действовать более строгие правила.