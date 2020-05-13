В Испании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч

В Испании с начала эпидемии от коронавируса умерли 27104 человека, Но суточная смертность пятый день подряд меньше 200.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки от коронавируса умерли 184 человека - это чуть больше, чем накануне, когда сообщалось о 176 смертей.

С помощью тестов за минувшие сутки обнаружили 439 новых больных, с начала эпидемии было зарегистрировано 228 691 случай коронавируса.

Выздоровели за последние 24 часа 1843, общее число выписанных из больницы достигло 140 823.

Сейчас в Испании насчитывается более 60 000 активных случаев коронавируса.

Как сообщалось, министерство здравоохранения Испании рассматривает возможность ввести масочный режим во всех общественных местах.