В Іспанії кількість жертв коронавірусу перевищила 27 тисяч
Середа, 13 травня 2020, 13:41
В Іспанії з початку епідемії від коронавірусу померли 27104 особи, проте добова смертність п'ятий день поспіль менша 200.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Протягом останньої доби від коронавірусу померли 184 людини – це трохи більше ніж напередодні, коли повідомлялося про 176 смертей.
За допомогою тестів за минулу добу виявили 439 нових хворих, з початку епідемії було зареєстровано 228 691 випадок коронавірусу.
Видужали за останні 24 години 1843, загальне число виписаних з лікарні досягло 140 823.
Наразі в Іспанії нараховується більше 60 тисяч активних випадків коронавірусу.
Як повідомлялося, міністерство охорони здоров’я Іспанії розглядає можливість запровадити масковий режим у всіх громадських місцях.
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