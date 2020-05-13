В Іспанії кількість жертв коронавірусу перевищила 27 тисяч

В Іспанії з початку епідемії від коронавірусу померли 27104 особи, проте добова смертність п'ятий день поспіль менша 200.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протягом останньої доби від коронавірусу померли 184 людини – це трохи більше ніж напередодні, коли повідомлялося про 176 смертей.

За допомогою тестів за минулу добу виявили 439 нових хворих, з початку епідемії було зареєстровано 228 691 випадок коронавірусу.

Видужали за останні 24 години 1843, загальне число виписаних з лікарні досягло 140 823.

Наразі в Іспанії нараховується більше 60 тисяч активних випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, міністерство охорони здоров’я Іспанії розглядає можливість запровадити масковий режим у всіх громадських місцях.