В Париже полиции пришлось уговаривать разойтись людей, пришедших отдохнуть на Монмартр

В Париже полиции пришлось уговаривать разойтись людей, которые пришли отдохнуть у известной базилики Сакре-Кер.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Вечером во вторник, 12 мая - второй день ослабленного карантина - полиции Парижа пришлось уговаривать людей разойтись от базилики Сакре-Кер на Монмартре, вокруг которой парижане часто собираются на отдых. В связи с тем, что в любимое место одновременно пришло много людей, соблюдать дистанцию ​​было затруднительно.

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Как сообщает издание, полиции пришлось "мягко просить" парижан уйти с лестницы базилики.

"Большинство этих людей не нарушали правил карантина. Но когда все решают одновременно прийти в одно место, это создает проблему, и власти обязаны на это отреагировать", - отметил в комментарии первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.

Как сообщалось, полиция Парижа запретила распивать алкоголь на набережных Сены после того, как в первый день ослабление ограничений там собрались многочисленные компании.

Также вчера министерство здравоохранения Франции отклонило просьбу мэра Парижа Анн Идальго об открытии парков. Так как столичный регион является "красной зоной", там прогулки в парках все еще запрещены.

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"С такой солнечной погодой, как сейчас, есть риск, что придет очень много людей и соблюдать дистанцию будет невозможно", - пояснил министр здравоохранения Оливье Веран.

Напомним, по итогам последних суток количество погибших от эпидемии в стране достигла 26 991 лица, превысив число жертв эпидемии в Испании. За последние 24 часа от коронавируса во Франции умерли 328 человек. Второй день подряд количество погибших существенно возросло, после падения в выходные к показателям, которые до этого последний раз фиксировали в середине марта.

Напомним, с 11 мая Франция начала масштабное ослабление карантина. Подробнее о том, как страна выходит из карантина, читайте в публикации: Коронавирус, что расколол Францию: как страна выходит из режима изоляции.