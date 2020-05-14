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Выборы в Польше: кандидатка оппозиции выйдет из президентской гонки - СМИ

Четверг, 14 мая 2020, 15:53

Малгожата Кидава-Блоньска, кандидат в президенты от главной оппозиционной силы Польши, выйдет из гонки за кресло главы государства.

Об этом сообщил портал Onet со ссылкой на источники в партии "Гражданская платформа", передает "Европейская правда".

Официальное решение о выходе Кидавы-Блоньской из гонки будет принято завтра утром, на встрече руководства "Гражданской платформы". Вместо нее, по данным СМИ, рассматривают кандидатуры Рафала Тшасковского, а также экс-клаву МИД Радослава Сикорского.

Руководство "Платформы" уже некоторое время рассматривает возможность замены своего кандидата в президенты. Причиной является резкое падение рейтингов Кидавы-Блоньской - в настоящее время во всех опросах у нее лишь несколько процентов поддержки и она занимает пятое-шестое место среди кандидатов. Крупнейшая оппозиционная партия не может позволить себе такого ужасного результата.

Неофициально известно, что, пытаясь предотвратить майские выборы, руководство "Гражданской платформы" хотело открыть возможность выдвижения другого кандидата. И это действительно так - новые кандидаты могут баллотироваться на новых выборах.

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Один из собеседников в штабе "Гражданской платформы" говорит, что Кидаве-Блоньской предложили сняться с гонки. Сама кандидатка вчера опубликовала в своем Twitter загадочное сообщение, которое некоторые восприняли как объявление о ее отставке.

Долгое время Кидава-Блоньска отрицала возможность своего выхода из президентской гонки.

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