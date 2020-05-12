Выборы без голосования: когда Польша сможет выбрать нового президента

10 мая в Польше сложилась уникальная ситуация: президентские выборы никто официально не отменял, но избирательные участки так и не открылись.

В истории уже бывали примеры голосований без выбора, но 10 мая в Польше произошел уникальный случай – выборы без голосования.

Официально президентских выборов никто не отменял, однако избирательные участки остались закрытыми, а главу государства поляки выберут, вероятнее всего, в конце июня или в июле.

И это если ничего не изменится — ведь в последнее время политическая ситуация развивается очень динамично.

Выборы на фоне вируса

5 февраля, когда стартовала избирательная кампания, мало кто мог предположить, что начавшаяся в Китае эпидемия COVID-19 охватит Европу. Политические силы готовились к последнему забегу в полуторагодовом марафоне, этапами которого стали в 2018—2019 годах выборы в местные органы власти, парламент и Европарламент.

Переизбрание президента Анджея Дуды позволило бы правящей с 2015 года партии "Право и справедливость" (ПиС) оставаться у руля до 2023 года, продолжая начатые изменения.

Для оппозиции же выборы — последний шанс воспрепятствовать тем переменам, которые она считает авторитарными.

В Польше президент обладает правом вето, а правящий лагерь не имеет большинства, позволяющего отклонить вето в парламенте, таким образом, при президенте из оппозиции ПиС пришлось бы отказаться от замыслов, вызывающих неоднозначную реакцию.

Президент Дуда пять лет пользовался стабильной поддержкой населения — по результатам опросов, в последние месяцы перед эпидемией она составляла более 40%.

"Гражданская коалиция", главная оппозиционная сила, сделала ставку на бывшего председателя парламента Малгожату Кидаву-Блоньскую. Левые силы — на Роберта Бедроня, депутата Европарламента и бывшего мэра Слупска.

Популярная в провинции "Польская крестьянская партия" выдвинула своего лидера Владислава Косиняка-Камыша, а крайне правая "Конфедерация" — молодого депутата Кшиштофа Босака.

Состав сильных кандидатов неожиданно пополнил телеведущий и журналист Шимон Холовня, которого из-за опыта работы на телевидении сравнивают порой с Владимиром Зеленским.

В начале марта в Польше были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

Вскоре правительство приняло решение ограничить передвижения, закрыть границы и заморозить экономику, но о переносе выборов не желало даже слушать. В этом его укрепляли результаты опросов, согласно которым поддержка Дуды в период угрозы увеличилась настолько, что он всерьез мог рассчитывать на победу в первом туре.

В истории демократической Польши такое удалось лишь один раз — Александру Квасьневскому на президентских выборах 2000 года.

Впрочем, подобные тенденции проявились во многих странах — пандемия повысила рейтинги правящих партий в таких государствах, как Германия, Швеция, Великобритания и Италия. Польша лишь подтвердила эту закономерность.

Рукотворный кризис

Оппозиция убеждала, что открытие избирательных участков 10 мая — когда, по справедливым опасениям, вирус в Польше еще не исчезнет — создаст опасность для здоровья граждан. Ее представители призывали власти ввести положение стихийного бедствия.

В соответствии с конституцией, такое положение вводится на месяц (и может быть продлено), а в период его действия и еще 90 дней после завершения никаких выборов проводить нельзя.

В таком случае голосование состоялось бы не раньше августа, когда (как рассчитывала оппозиция) экономический кризис затронет поляков так сильно, что поддержка властей начнет уменьшаться, а следовательно, появится шанс отбить у ПиС Президентский дворец.

В пользу этого свидетельствовали всё новые примеры отмены выборов по всему миру — президентских в Боливии, парламентских в Северной Македонии и Сербии, местных во Франции, Великобритании и других странах, референдумов в Армении, Чили, России, Швейцарии и Италии.

Власти отвечали, что вводить чрезвычайное положение исключительно ради переноса голосования нельзя, и приводили контрпримеры безопасных выборов в Южной Корее и немецкой Баварии.

Пример Баварии, проводившей второй тур полностью по почте, и натолкнул ПиС на мысль устроить то же самое в Польше, несмотря на опасения, что за несколько недель организовать с нуля выборы "по переписке" не удастся, а Германия, в отличие от Польши, имеет значительно больший опыт подобной организации выборов — еще с 50-х годов прошлого века.

Однако закон, предусматривающий полное проведение выборов по почте, застрял в Сенате — у оппозиции там большинство, — к тому же партия "Согласие" из правительственной коалиции, обеспечивающая ПиС большинство в Сейме, объявила, что встанет в этом вопросе на сторону оппозиции.

Срок выборов приближался, правовой хаос нарастал, бюллетени для голосования начали печатать без всяких юридических оснований.

Польше грозил конституционный кризис неслыханных доселе масштабов.

Часть сторонников оппозиции, в том числе и Кидава-Блоньская, стали говорить о бойкоте организуемых таким образом выборов (для Кидавы-Блоньской это стало политической ошибкой: после этого ее рейтинг начал падать, а у Холовни и Косиняка-Камыша возросли шансы пройти вместе с Дудой в предполагаемый второй тур).

Появились даже предложения срочно внести в конституцию поправки, продлевающие президентские полномочия Дуды на два года, но запрещающие ему выставлять в 2022 году свою кандидатуру.

Всё больше указывало на то, что 10 мая выборы провести не удастся, а спор ПиС и "Согласия" приведет еще и к отставке правительства.

Выборы в формате блиц

Несмотря на это, в среду 6 мая кандидаты приняли участие в дебатах на государственном телевидении. Параллельно продолжались "переговоры последнего шанса" между лидерами ПиС и "Согласия" Ярославом Качиньским и Ярославом Говином.

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Действия политиков уже давно вышли за пределы правового поля. Менее чем через двадцать минут после дебатов выяснилось, что голосование не состоится. Политики договорились, что 10 мая избирательные участки просто не откроются, Верховный суд признает выборы недействительными, их дата будет объявлена заново, но взамен "Согласие" не станет препятствовать спокойной подготовке голосования по почте.

Сейчас в законодательство, по всей вероятности, будут внесены поправки, позволяющие зарегистрированным на данный момент кандидатам автоматически участвовать в новых выборах.

Это тоже можно интерпретировать как действие против оппозиции — ведь падение рейтинга Кидавы-Блоньской привело к тому, что некоторые политики из "Гражданской коалиции" начали подумывать о замене кандидата.

Неизвестно также, не потребуется ли изменить правила, согласно которым между первым и возможным вторым турами должно пройти две недели.

Изменение правил организации выборов может привести к тому, что после первого тура не удастся за это время подсчитать голоса.

Неизвестно и то, когда именно состоится первый тур.

Расчеты юристов и высказывания политиков указывают на то, что он мог бы пройти 12 или 19 июля, если власти будут ждать с назначением выборов до решения Верховного суда.

Или же — если все таки новый день голосования будет назначен уже сейчас, до решения суда (что на данный момент выглядит даже вероятнее) — 28 июня.

Автор: Михал Потоцкий,

руководитель отдела "Мнения" издания Dziennik Gazeta Prawna (Польша)

Статья была опубликована на портале "Новая Польша". Републиковано с разрешения правообладателя