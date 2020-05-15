В Италии резко выросло суточное количество людей, выздоровевших от коронавируса

За прошедшие сутки в Италии зафиксировали один из самых высоких показателей выздоровлений от коронавируса за все время эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

Почти 5 тысяч человек (4917) выздоровели за последние 24 часа. Это число было выше только один раз за все время пандемии - 8014 человек выздоровели 6 мая.

Читайте также В Италии планируют с 3 июня снять ограничения на передвижение между регионами

Всего с начала пандемии в Италии от коронавируса вылечились более 120 тысяч человек.

Число новых случаев инфицирования за прошедшие сутки составило 789, из них 299 обнаружили в Ломбардии. С начала эпидемии вирусом Sars-CoV-2 заразились не менее 223 885 человек.

242 человека с подтвержденным коронавирусом умерли за прошедшие сутки. Общее количество умерших составило 31 610 человек.

Количество госпитализированных пациентов уменьшается. 10 792 человека госпитализированы с симптомами, из них 808 находятся в реанимации.

Напомним, в среду правительство Италии представило пакет мер по стимулированию экономики на 5,5 млрд евро, чтобы преодолеть экономическое влияние пандемии коронавируса.

Читайте также: Жизнь после катастрофы: как пандемия изменила политические настроения итальянцев