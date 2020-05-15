В Италии планируют с 3 июня снять ограничения на передвижение между регионами

В правительстве Италии предлагают отменить с 3 июня ограничения на передвижение между реагіонами, введенное в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает La Stampa со ссылкой на проект указа, передает "Европейская правда".

В частности, согласно с проектом, с 18 мая прекратят действовать ограничения на любые перемещения в пределах региона в котором проживает гражданин. С 3 июня предлагается прекратить действие ограничений на передвижение между регионами, за исключением отдельных районов, если в отношении них существует обоснованная угроза заражения.

Италия ограничила перемещение между регионами и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях.

С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в пределах одного региона.

Напомним, с начала эпидемии в Италии от коронавируса умерли 31 368 человек. Общее число заражений превышает 223 тысячи.