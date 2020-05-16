Ермак и Кулеба посетят Берлин для переговоров по Донбассу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетит Берлин где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского.

Об этом Ермак сказал на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Глава Офиса главы государства сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов", - говорится в сообщении.

Он сообщил, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак.

Напомним, 13 мая СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий переговоров по Донбассу в Кремле, прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины, якобы по приглашению немецкой стороны.

На следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала об этом визите и будет знать о том, как он прошел, поэтому "ни о каких играх за спиной Киева речь не идет".