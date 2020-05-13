Переговорщик Кремля прилетел в Берлин на переговоры по Донбассу - СМИ

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий переговоры по Донбассу в Кремле, 13 мая прибыл в Берлин несмотря на пандемию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское издание РБК со ссылкой на источники, а также репортер издания Berliner Zeitung Аксель Лир.

Источник РБК заявил, что Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины по приглашению немецкой стороны.

По его словам, Германия пригласила представителя РФ, чтобы "лучше понять линию" Москвы на переговорах по урегулированию конфликта.

"Это суровая двусторонка", - сказал источник, имея в виду, что представителей других сторон на переговорах не будет.

"Казак - главный переговорщик со стороны России по Украине. Вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с каким-то лицом тет-а-тет вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза", - сказал другой близкий к переговорам источник РБК.

О факте приземления самолета специального летного отряда "Россия" с Козаком в Берлине в Twitter ранее сообщил репортер Berliner Zeitung Аксель Лир.

Практически все официальные визиты отменены из-за пандемии, регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами остановлено с 27 марта, однако специальные правительственные рейсы выполнять разрешено.

Козак с 2014 года включен в список санкций ЕС, в марте Совет ЕС продлил действие санкций до 15 сентября 2020 года.

Как известно, следующий "нормандский саммит" на уровне глав государств запланирован в Берлине. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о перспективах проведения саммита.