Єрмак і Кулеба відвідають Берлін для переговорів по Донбасу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відвідає Берлін, де будуть продовжені консультації щодо підвищення ефективності роботи "Нормандського формату".

Про це Єрмак сказав на зустрічі з послами G7 та главою представництва ЄС в Україні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Очільник Офісу глави держави повідомив, що найближчими тижнями разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи Нормандського та Мінського переговорних форматів", - йдеться у повідомленні.

Він поінформував, що на наступній зустрічі Трьохсторонньої контактної групи у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян – внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області.

"Ми готові узгоджувати, як це передбачено Мінським пакетом домовленостей, з громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ повідомили, що заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, прибув до Берліна для обговорення ситуації на сході України, нібито за запрошенням німецької сторони.

Наступного дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заздалегідь знала про цей візит і буде знати про те, як він пройшов, тому "ні про які ігри за спиною Києва не йдеться".