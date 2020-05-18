Медицинские работники в Бельгии устроили коридор позора премьер-министру

В субботу в одной из больниц Брюсселя премьер-министра Бельгии Софи Вилмес разгневанные медицинские работники встретили молчаливым протестом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

В символической акции приняли участие около сотни медсестер, врачей, технических и административных работников больницы Святого Петра. Они устроили коридор позора, обернувшись спинами к автомобилю премьера, когда она прибывала в больницу.

Работники больницы объяснили, что обернули спины так же, "как политики оборачиваются спинами на наши призывы о помощи".

Больница находится в эпицентре коронакризиса от начала эпидемии, будучи опорной для пациентов с подтвержденной инфекцией. Первый в Бельгии пациент с коронавирусом лечился там после возвращения из Уханя.

Работники больницы разочарованы тем, как правительство справилось с коронакризысом и его подходом к системе здравоохранения в целом, включая такие вопросы, как сокращение бюджета, низкие зарплаты и недостаток персонала.

Они также недовольны попытками правительства набрать неквалифицированный персонал для оказания помощи сестринскому персоналу вместо того, чтобы оплатить услуги квалифицированных специалистов.

В Бельгии один из самых высоких в Европе показатель смертности от коронавируса на душу населения. С начала пандемии умерли более 9000 человек и 55 000 инфицированы



