Медичні працівники у Бельгії влаштували коридор ганьби прем’єр-міністру 

У суботу в одній з лікарень Брюсселя прем'єр-міністра Бельгії Софі Вілмес розгнівані медичні працівники зустріли мовчазним протестом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

У символічній акції взяли участь близько сотні медсестер, лікарів, технічних та адміністративних працівників лікарні Святого Петра. Вони влаштували коридор ганьби, повернувшись спинами до автомобіля прем’єрки, коли та прибувала до лікарні.

Працівники лікарні пояснили, що повернули спини так само, "як політики повертаються спинами на наші заклики про допомогу".

Лікарня перебуває у епіцентрі коронакризи від початку епідемії, будучи опорною для пацієнтів з підтвердженою інфекцією. Перший у Бельгії пацієнт з коронавірусом лікувався там після повернення з Уханя.

Працівники лікарні розчаровані тим, як уряд впорався з коронакризою і його підходом до системи охорони здоров'я в цілому, включаючи такі питання, як скорочення бюджету, низькі зарплати і брак персоналу.

Вони також незадоволені спробами уряду набрати некваліфікований персонал для надання допомоги сестринському персоналу замість того, аби оплатити послуги кваліфікованих фахівців.

У Бельгії один з найвищих у Європі показник смертності від коронавірусу на душу населення. Від початку пандемії померли понад 9 тисяч людей, 55 тисяч інфіковані.