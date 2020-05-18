Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Португалия открыла рестораны, музеи и детсады

В Греции Акрополь и 200 археологических памятников снова принимают посетителей

В Италии новые послабления карантина: открылись бары, рестораны и парикмахерские

Франция оказалась на 3-м месте в Европе по количеству погибших от эпидемии






США призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Крымом

Понедельник, 18 мая 2020, 12:19

Позиция США по оккупации Крыма остается неизменной и Соединенные Штаты требуют от России немедленно вернуть Украине контроль над полуостровом.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в заявлении к 76-й годовщине депортации крымских татар.

Кристина Квин отметила, что депортация привела к страданиям и смерти многих тысяч крымских татар, и эта травма усугубляется нынешними действиями Российской Федерации.

"Соединенные Штаты не признают и не признают аннексию Крыма Россией. Наши санкции в отношении Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия вернет полуостров под контроль Украины. Наше обязательство по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимым.

Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в своих вооруженных сил в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина", - заявила она.

Напомним, ранее министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши обнародовали совместное заявление 76-й годовщины депортации крымскотатарского народа, в котором осудили тогдашние и современные репрессии против крымских татар.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Крым Россия
powered by lun.ua