США призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Крымом

Позиция США по оккупации Крыма остается неизменной и Соединенные Штаты требуют от России немедленно вернуть Украине контроль над полуостровом.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в заявлении к 76-й годовщине депортации крымских татар.

Кристина Квин отметила, что депортация привела к страданиям и смерти многих тысяч крымских татар, и эта травма усугубляется нынешними действиями Российской Федерации.

"Соединенные Штаты не признают и не признают аннексию Крыма Россией. Наши санкции в отношении Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия вернет полуостров под контроль Украины. Наше обязательство по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимым.

Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в своих вооруженных сил в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина", - заявила она.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін звертається з посланням, згадуючи про радянську депортацію кримських татар 76 років тому та вкотре наголошує на незмінній сьогоднішній позиції США: Крим – це Україна. pic.twitter.com/Mxxhjq9alz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 18, 2020

Напомним, ранее министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши обнародовали совместное заявление 76-й годовщины депортации крымскотатарского народа, в котором осудили тогдашние и современные репрессии против крымских татар.