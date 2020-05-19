Визит Кулебы и Ермака в Берлин для переговоров по Донбассу состоится 2 июня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 июня с официальным визитом посетит Берлин для переговоров по Донбассу.

Об этом "Европейской правде" стало известно из собственных источников.

Основная тематика визита - урегулирование ситуации на Донбассе, изменение состава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и оживление ее работы.

Планируются встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом и советником канцлера Яном Гекером.

Вместе с Кулебой в Берлин поедет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. На прошлой неделе он заявил, что во время встречи продолжатся консультации по повышению эффективности работы Нормандского формата.

Напомним, 13 мая СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий переговоров по Донбассу в Кремле, прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины, якобы по приглашению немецкой стороны.

На следующий день Кулеба заявил, что Украина заранее знала об этом визите и будет знать о том, как он прошел, поэтому "ни о каких играх за спиной Киева речь не идет".

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье: "Мы попробуем, если у Минска вообще есть шансы": что происходит в переговорах по Донбассу

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