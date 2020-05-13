Перемовник Кремля прилетів у Берлін на переговори по Донбасу - ЗМІ

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, 13 травня прибув у Берлін попри пандемію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське видання РБК з посиланням на джерела, а також репортер видання Berliner Zeitung Аксель Лір.

Джерело РБК заявило, що Козак прибув до Берліна для обговорення ситуації на сході України за запрошенням німецької сторони.

За його словами, Німеччина запросила представника РФ, щоб "краще зрозуміти лінію" Москви на переговорах з врегулювання конфлікту.

"Це сувора двосторонка", - сказало джерело, маючи на увазі, що представників інших сторін на переговорах не буде.

"Козак - головний переговорник з боку Росії по Україні. Ймовірно, є питання, які змусили його терміново прилетіти до Берліна для спілкування з кимось віч-на-віч всупереч карантинним обмеженням і санкціям Євросоюзу", - сказало інше близьке до переговорів джерело РБК.

Про факт приземлення літака спеціального льотного загону "Росія" з Козаком у Берліні в Twitter раніше повідомив репортер Berliner Zeitung Аксель Лір.

Практично всі офіційні візити скасовані через пандемію, регулярне і чартерне авіасполучення між Росією і іншими країнами зупинено з 27 березня, однак спеціальні урядові рейси виконувати дозволено.

Козак з 2014 року включений до списку санкцій ЄС, в березні Рада ЄС продовжив дію санкцій до 15 вересня 2020 року.

Як відомо, наступний "нормандський саміт" на рівні глав держав запланований у Берліні. Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про перспективи проведення саміту.