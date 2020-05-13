Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Перемовник Кремля прилетів у Берлін на переговори по Донбасу - ЗМІ

Україна вперше скасовує карантинні обмеження експорту

Від коронавірусу в Італії померла понад 31 тисяча людей

Посли G7 привітали схвалення "антиколомойського" закону про банки






Перемовник Кремля прилетів у Берлін на переговори по Донбасу - ЗМІ

Середа, 13 травня 2020, 20:43

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, 13 травня прибув у Берлін попри пандемію. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське видання РБК з посиланням на джерела, а також репортер видання Berliner Zeitung Аксель Лір.

Джерело РБК заявило, що Козак прибув до Берліна для обговорення ситуації на сході України за запрошенням німецької сторони.

Читайте також
Україна запропонувала "нормандській четвірці" змінити формат мінських переговорів

 

За його словами, Німеччина запросила представника РФ, щоб "краще зрозуміти лінію" Москви на переговорах з врегулювання конфлікту. 

"Це сувора двосторонка", - сказало джерело, маючи на увазі, що представників інших сторін на переговорах не буде.

"Козак - головний переговорник з боку Росії по Україні. Ймовірно, є питання, які змусили його терміново прилетіти до Берліна для спілкування з кимось віч-на-віч всупереч карантинним обмеженням і санкціям Євросоюзу", - сказало інше близьке до переговорів джерело РБК.

Про факт приземлення літака спеціального льотного загону "Росія" з Козаком у Берліні в Twitter раніше повідомив репортер Berliner Zeitung Аксель Лір.

Практично всі офіційні візити скасовані через пандемію, регулярне і чартерне авіасполучення між Росією і іншими країнами зупинено з 27 березня, однак спеціальні урядові рейси виконувати дозволено.

Козак з 2014 року включений до списку санкцій ЄС, в березні Рада ЄС продовжив дію санкцій до 15 вересня 2020 року.

Як відомо, наступний "нормандський саміт" на рівні глав держав запланований у Берліні. Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про перспективи проведення саміту

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО Росія Німеччина
powered by lun.ua