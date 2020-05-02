В Латвии за сутки выявили лишь один случай коронавируса

За минувшие сутки в Латвии выявлен только один новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 63 102 теста на коронавирус, в том числе за последние сутки — 1982.

Количество больных составляет 871 человек. Выздоровели 348 человек, 16 — умерли.

По данным Национальной службы здравоохранения, за минувшие сутки пациенты с COVID-19 не госпитализированы. Всего в больницах находятся 34 пациента, в 32 заболевания средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 96 пациентов, переболевших.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на своей странице в Twitter написала: "Хорошее утро, на самом деле хорошая новость. Время для настороженного оптимизма. Удержим эту тенденцию за три выходных дня. Будет хороший подарок к 30-летию восстановления независимости Латвии".