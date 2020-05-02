У Латвії за добу виявили лише один випадок коронавірусу

За минулу добу в Латвії виявлено тільки один новий випадок захворювання COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

В цілому з початку епідемії в Латвії проведено 63 102 тести на коронавірус, в тому числі за останню добу — 1982.

Кількість хворих становить 871 осіб. Одужали 348 осіб, 16 — померли.

За даними Національної служби охорони здоров'я, за минулу добу пацієнти з COVID-19 не госпіталізовані. Загалом у лікарнях перебувають 34 пацієнти, у 32 захворювання середньої тяжкості, дві людини — у важкому стані. Зі стаціонарів виписані 96 пацієнтів, які перехворіли.

Міністр охорони здоров'я Ілзе Вінькеле на своїй сторінці в Twitter написала: "Гарний ранок, насправді хороша новина. Час для настороженого оптимізму. Утримаємо цю тенденцію за три вихідні дні. Буде хороший подарунок до 30-річчя відновлення незалежності Латвії".