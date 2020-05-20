Количество инфицированных коронавирусом в Германии упало до 11 тысяч

По состоянию на 20 мая в Германии около 11 000 человек имеют подтвержденный коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild, таковы последние данные Института Роберта Коха.

797 новых инфекций было подтверждено в Германии за минувшие сутки. Таким образом одиннадцатый день подряд обнаружено менее 1000 новых случаев.

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1200 человек вылечились, в связи с чем количество людей, у которых подтвержден вирус, снизилась до примерно 11 000.

Общее количество всех подтвержденных случаев инфицирования в Германии с начала эпидемии составляет 176 007. Количество тех, кто выздоровел, 156 900.

Количество смертей возросло до 8090 в течение 24 часов. За сутки умерли 83 человека.

Напомним, Германия рассчитывает отменить глобальное предупреждение о путешествиях для своих граждан в середине июня.