Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині впала до 11 тисяч

Станом на 20 травня у Німеччині близько 11 тисяч людей мають підтверджений коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild, такими є останні дані Інституту Роберта Коха.

797 нових інфекцій було підтверджено в Німеччині за минулу добу. Таким чином одинадцятий день поспіль виявлено менше ніж 1000 нових випадків.

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1200 осіб вилікувались, у зв’язку з чим кількість людей, у яких підтверджений вірус, знизилась до приблизно 11 тисяч.

Загальна кількість всіх підтверджених випадків інфікування в Німеччині від початку епідемії становить 176 007. Кількість тих, хто одужав, 156 900.

Кількість смертей зросла до 8090 протягом 24 годин. За добу померли 83 людини.

Нагадаємо, Німеччина розраховує скасувати глобальне попередження про подорожі для своїх громадян у середині червня.