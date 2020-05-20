Без масок и дистанции: премьер Италии обеспокоен возвращением страны к "ночной жизни"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что обеспокоен тем, что жители страны вернулись к обычной ночной жизни, игнорируя рекомендации по дистанцированию и гигиене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriera dela Serra.

"Спасибо вам, итальянцы, но это еще не конец, надо понять, что сейчас не время для вечеринок и ночной жизни, иначе кривая заболеваемости возрастет. Мы отменили самоизоляцию, так как кривая была под контролем, но никто не должен думать, что меры больше не нужны ", - сказал он.

В последние дни в соцсетях циркулируют фотографии и видео "ночной жизни" от Рима в Палермо, на которых сотни людей собираются без масок и без соблюдения дистанции.

Также Конте напомнил, что несоблюдение запретов будет караться штрафом от 400 до 3000 евро.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца также призвал граждан соблюдать рекомендации и ограничить посещение баров и ресторанов.

"Огромные усилия, приложенные за последние два месяца, не должны пропасть. Если кривая начнет снова расти, мы будем вынуждены снова закрыться", - сказал он.

Напомним, после двух месяцев жесткого карантина рестораны, бары, парикмахерские, музеи, спортивные центры и большинство магазинов вновь открыли свои двери в Италии в понедельник.