Глава МВД Эстонии о приеме работников из Украины: нельзя менять страну на пару тонн клубники

Глава МВД Эстонии и лидер ультраправой партии EKRE Март Хельме отреагировал на обращение фермеров с просьбой отменить ограничения на ввоз рабочей силы из-за рубежа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По словам Хельме, продолжение рабочих виз иностранных работников до 31 июля вполне достаточно для сбора эстонского урожая.

"На основании кратковременной или долговременной рабочей визы сегодня в Эстонии находится в среднем около 50 000 человек. Столько же жителей, например, в Пярну. А теперь выясняется, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Мы не можем собирать клубнику, не можем заниматься сваркой, не можем строить, не можем не знаю что еще делать без украинцев. А скоро мы, наверное, не сможем без украинцев выпускать газеты, делать телепередачи", - заявил Хельме.

"Если ничего не менять, то через десять лет у нас в стране будет не Пярну, а условный Таллинн, состоящий полностью из украинцев. Я считаю, что мы не можем обменять нашу страну на несколько тонн клубники", - сказал он.

По словам эстонских фермеров, на площади около 800 гектаров в этом году созреет примерно 2000 тонн клубники, но безответственные политики не хотят, чтобы 1500 трудолюбивых украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям.

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Глава МВД Эстонии уже выступал с критическими замечаниями в отношении украинских мигрантов. В частности, Хельме ранее распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.

Он заявил, что Украина стала "троянским конем" для Эстонии и для России, "потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус".