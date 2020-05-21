В Британии количество инфицированных коронавирусом превысило 250 тысяч человек

В Великобритании сохраняется достаточно высокий уровень суточной смертности среди инфицированных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

За последние сутки подтверждено 338 летальных случаев, тогда как накануне сообщалось о 363. Во вторник сообщалось о 545 смертях.

Общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 36 042.

В течение суток было зарегистрировано 2612 новых случаев заражения, этот показатель держится примерно на одном уровне несколько дней подряд. Всего в Британии коронавирусом заразились 250 908 человек.

Напомним, в Англии с прошлой среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса. Теперь людям можно посещать парки и побережье, соблюдая безопасную дистанцию ​​и избегая популярных мест отдыха.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.