Англія послабила жорсткий карантин: дозволили зустрічі з друзями у парках

В Англії з середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У середу в Англії почали діяти м’якші карантинні обмеження, анонсовані у неділю прем’єром Борисом Джонсоном – після 7 тижнів жорсткого карантину.

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Люди, які за типом зайнятості не можуть працювати дистанційно, від сьогодні можуть повернутися на роботу. Водночас, їх просять максимально уникати користування громадським транспортом.

Дозволили відкритися центрам садівництва, які продають розсаду та супутні товари.

Від сьогодні дозволено виходити на вулицю без обмежень у часі – для фізичних тренувань, відпочинку у парках та спортивних ігор (останні – лише з людьми, які проживають разом). Втім, дитячі майданчики залишаються зачинені.

Крім того, можна виходити забрати замовлену доставку товарів чи поїхати на станцію прийому вторинної сировини.

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Дозволили зустрічі людям, які не проживають разом – за умови, що це буде у парках та з дотриманням 2 метрів дистанції.

Також тепер можна без обмежень подорожувати за місто, у національні парки чи на узбережжя – у межах Англії. При цьому, необхідно уникати популярних місць відпочинку та дотримуватися дистанції, а ночувати у себе на дачі все ще не дозволено.

Порушникам обмежень загрожує штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів, з подвоєнням у разі повторного порушення – до максимальної санкції у 3200 фунтів стерлінгів.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.