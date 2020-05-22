В Британии возобновился рост новых случаев коронавируса

В Великобритании возросло число новых случаев инфицирования коронавирусом после того, как несколько дней держался стабильный уровень.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

В течение суток было зарегистрировано 3287 новых случаев заражения, тогда как последние несколько дней подряд этот показатель держался на уровне около 2600 случаев.

Всего с начала эпидемии в Великобритании коронавирусом заразились 254 195 человек.

Также сохраняется достаточно высокий уровень суточной смертности среди инфицированных коронавируса.

За последние сутки подтвержден 351 летальный случай, тогда как накануне сообщалось о 338. Общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 36 393.

По состоянию на 21 мая в Британии протестировали на коронавирус 2 144 626 человек, из них более 80 000 за последние сутки.

Напомним, британское правительство собирается ввести штраф в 1000 фунтов стерлингов для тех, кто нарушает самоизоляцию по прибытии из-за границы.