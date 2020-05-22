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Британія хоче штрафувати мандрівників за порушення самоізоляції на 1000 фунтів – ЗМІ

П'ятниця, 22 травня 2020, 09:46

Британський уряд збирається запровадити штраф у 1000 фунтів стерлінгів для тих, хто порушує самоізоляцію після прибуття з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням ВВС.

За інформацією ВВС, уряд збирається після подальшого послаблення карантину впровадити норму, за якою усі особи, які прибувають з-за кордону, зобов’язані 14 днів залишатися на самоізоляції, а в разі порушення повинні будуть сплатити штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів.

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Такий захід збираються запровадити з наступного місяця, щоб зменшити ризик "другої хвилі", та переглядати кожні 3 тижні.

Планується, що люди після прибуття будь-яким видом транспорту повинні будуть заповнити спеціальну форму та вказати адресу, за якою вони перебуватимуть на самоізоляції. Протягом 14-денного терміну представники органів охорони здоров’я можуть прийти з перевіркою за вказаною адресою.

Виняток з цього правила хочуть зробити тільки для водіїв, які транспортують товари, окремих категорій медиків, а також тих, хто прибуває з Ірландії. Водночас, на Францію та інших європейських сусідів виключення не поширюються.

Офіційно про запровадження такого заходу мають оголосити найближчим часом.

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