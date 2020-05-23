Эпидемия в Германии: количество новых случаев возросло до более 600

За сутки в Германии обнаружили более 600 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Института Роберта Коха.

За последние 24 часа в Германии от коронавируса умерли 42 больных – больше, чем 27 вчера.

За сутки обнаружили 638 новых случаев заражения, существенно больше, чем 460 по итогам предыдущих суток.

В то же время, это все еще меньше, чем показатели за среду, когда было зарегистрировано 797 новых случаев и умерло 83 человека.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в земле Баден-Вюртемберг – 171, на втором месте – Северный Рейн-Вестфалия из 129 новыми больными. Несколько меньше новых случаев в Баварии, которая является лидером по количеству инфицированных с начала эпидемии - 108 новых больных, и Нижней Саксонии, где обнаружили 101 новых больных. В остальных землях, новых случаев – 29 и меньше.

Выздоровели за сутки около 800 человек. В Институте сообщают, что количество "активных" больных, которые сейчас имеют позитивный результат теста, снизилось до менее 10 тысяч.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано уже 177 850 подтвержденных случаев коронавируса. 8216 больных умерли, выздоровели – около 159 900.