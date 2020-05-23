Епідемія у Німеччині: кількість нових випадків зросла до більше 600

За добу у Німеччині виявили більше 600 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Інституту Роберта Коха.

За останні 24 години у Німеччині від коронавірусу померли 42 хворих – більше, ніж 27 вчора.

За добу виявили 638 нових випадків зараження, що суттєво більше, ніж 460 за підсумками попередньої доби.

Водночас, це все ще менше, ніж показники за середу, коли було зареєстровано 797 нових випадків та померло 83 людини.

Найбільше нових заражень зареєстрували у землі Баден-Вюртемберг – 171, на другому місці – Північний Рейн-Вестфалія зі 129 новими хворими. Дещо менше нових випадків у Баварії, яка є лідером за кількістю інфікованих з початку епідемії – 108 нових хворих, та Нижній Саксонії, де виявили 101 нових хворих. У решті земель, нових випадків – 29 і менше.

Одужали за добу близько 800 людей. Також в Інституті повідомляють, що кількість "активних" хворих на коронавірус, які зараз мають позитивний результат тесту, знизилася до менше 10 тисяч.

З початку епідемії, в країні зареєстровано вже 177 850 підтверджених випадків коронавірусу. 8 216 хворих померли, одужали – близько 159 900.