Правительство просит французов провести летний отпуск во Франции

Французское правительство надеется, что французы выберут свою страну для проведения летних каникул в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире радиостанции France Inter заявила министр экологического и инклюзивного перехода Элизабет Борн.

"Мы абсолютно не призываем французов бронировать отпуска за рубежом. В этом году идея заключается скорее в том, что (нужно) проводить отпуск во Франции", - сказала Элизабет Борн.

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Она отметила, что правительство объявит на следующей неделе, будут ли смягчены правила путешествий внутри страны. Сейчас люди не могут путешествовать дальше чем за 100 км от дома.

Она добавила, что отпуск на июль и август уже можно бронировать в пределах страны, а относительно июня следует подождать.

"Что касается июня, то мы уточним все вещи в течение следующей недели", - сказала министр.

Борн добавила, что парки в Париже останутся закрытыми, потому что город все еще является "красной зоной" передачи коронавируса.

2 июня во Франции должна начаться "вторая фаза" смягчения карантина.

В середине июня во Франции обещают прояснить, когда возобновятся поездки по Европе.