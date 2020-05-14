Премьер Франции: отпуска можно планировать на июль-август

Премьер Франции заявил, что французы могут планировать отпуска в пределах страны на июль-август.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что французы "смогут поехать на отдых в пределах Франции в июле-августе". По его словам, в то время могут остаться "очень локальные ограничения" на случай, если в определенных регионах эпидемическая ситуация будет хуже.

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Напомним, на данном этапе ослабления карантина, который начался 11 мая, людям разрешено без дополнительных объяснений путешествовать в радиусе 100 километров от дома и больше не нужно носить с собой форму, объясняющую причину выхода из дома.

За последние сутки во Франции от коронавируса умерло 83 больных - в разы меньше, чем предыдущие два дня. Общее количество погибших от эпидемии в стране достигло 27 074 человек. Выздоровели с начала эпидемии 58 678 больных.

О том, как страна собирается возвращаться к нормальной жизни, читайте в публикации: Коронавирус, расколовший Францию: как страна выходит из режима изоляции