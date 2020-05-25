В Испании объяснили, как и кому выплатят минимальный доход

В Испании детализировали, как и кому планируют выплачивать минимальный доход в рамках анонсированного проекта помощи наименее обеспеченным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В правительстве Испании скорректировали цифры по проекту предоставления минимального месячного дохода наименее обеспеченным гражданам.

Читайте также Тысячи людей собрал автопротест ультраправых против карантина в Испании

Изначально планировалось, что выплаты будут получать около миллиона семей, что будет стоить правительству от 3 до 3,5 миллиардов евро в год. Теперь речь идет о 850 000 домохозяйств, всего 2,3 миллиона граждан, что будет стоить государству 3 млрд евро.

В проекте выделили 14 категорий домохозяйств, в зависимости от состава семьи и финансового положения, от чего будет зависеть размер помощи. Самая низкая сумма предусмотрена для взрослых, которые живут одни - 462 евро. Максимальная сумма помощи составляет 1015 евро.

Доход претендентов на получение помощи будут оценивать на основе доходов за предыдущие годы. В то же время отмечается, что обращать внимание будут на самые последние данные, чтобы учесть, насколько повлиял на положение людей кризис в результате ​​пандемии коронавируса.

Как отмечает издание, в Испании под угрозой бедности находятся около 21,5% населения, тогда как в еврозоне в целом - 17%.

Решение должен в ближайшие дни согласовать Совет министров. В то же время, премьер Педро Санчес в субботу заявил, что дать "зеленый свет" инициативе планируют на этой неделе.

Как сообщалось ранее, по прогнозу Еврокомиссии, ВВП Испании в 2020 году в связи с коронакризисом может упасть на 9,4%, после чего в 2021 году вырасти на 7%.

Для еврозоны в целом прогнозируют падение на рекордные 7,75% и рост в 2021 году на 6,25%.

Читайте также: Возвращение к нормальности: как ЕБРР видит восстановление европейской экономики