В Іспанії пояснили, як так кому виплятять мінімальний дохід

В Іспанії деталізували, як і кому планують виплачувати мінімальний дохід у рамках анонсованого проєкту допомоги найменш забезпеченим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

В уряді Іспанії скоригували цифри щодо проєкту надання мінімального місячного доходу найменш забезпеченим громадянам.

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Спершу планувалося, що виплати отримуватимуть близько мільйона сімей, що буде коштувати уряду від 3 до 3,5 мільярдів євро на рік. Наразі йдеться про 850 тисяч домогосподарств, загалом 2,3 мільйона громадян, що буде коштувати державі 3 млрд євро.

У проєкті виділили 14 категорій домогосподарств, залежно від складу сім'ї та фінансового становища, від чого залежатиме розмір допомоги. Найнижча сума передбачена для дорослих, які живуть одні – 462 євро. Максимальна сума допомоги складає 1015 євро.

Дохід претендентів на отримання допомоги будуть оцінювати на основі доходів за попередні роки. Водночас зазначається, що звертати увагу будуть найперш на останні дані, щоб врахувати, наскільки на становище людей вплинула криза, зумовлена пандемією коронавірусу.

Як зазначає видання, в Іспанії під загрозою бідності знаходяться близько 21,5% населення, тоді як у єврозоні загалом – 17%.

Рішення має найближчими днями погодити Рада міністрів. Водночас, прем’єр Педро Санчес у суботу заявляв, що дати "зелене світло" ініціативі мають цього тижня.

Як повідомлялося раніше, за прогнозом Єврокомісії, ВВП Іспанії у 2020 році у зв’язку з коронакризою може впасти на 9,4%, після чого у 2021 році зрости на 7%.

Для єврозони загалом прогнозують падіння на рекордних 7,75% та зростання у 2021 році на 6,25%.

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