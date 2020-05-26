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Lufthansa и правительство Германии договорились о пакете спасения на 9 млрд евро

Вторник, 26 мая 2020, 09:31

Правительство Германии в понедельник одобрило пакет спасения в размере 9 млрд евро для пострадавшей от пандемии авиакомпании Lufthansa, которая является крупнейшим авиаперевозчиком Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

О достижении принципиального согласия о предоставлении авиаперевозчику многомиллиардной государственной помощи сообщили обе стороны.

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Соглашение еще должны одобрить Европейская комиссия и наблюдательный совет и общее собрание акционеров Lufthansa. Еврокомиссия должна проверить, не приведет ли предоставление государственной помощи к нарушению конкуренции в Европе.

Достигнутые договоренности предусматривают предоставление государством пакета финансовой поддержки на общую сумму около 9 млрд евро. В федеральном правительстве отметили, что до разгара вызванного коронавирусом кризиса Lufthansa была прибыльным предприятием с хорошими перспективами. Однако из-за нынешней эпидемии авиаперевозчик оказался на грани выживания.

Предполагается, что Фонд стабилизации экономики, созданный с целью предоставления господдержки важным для экономики компаниям, предоставит Lufthansa средства в объеме 5,7 миллиарда евро, которые компания должна будет вернуть по процентам. Еще в 300 млн евро фонд получит 20% акций компании. При этом фонд не будет иметь права голоса на собрании акционеров и не сможет блокировать принятие важных решений, кроме как попытки поглощения.

В случае необходимости фонд может увеличить свою долю в капитале компании до 25% плюс одна акция.

Фонд обязуется продать полученный пакет акций до конца 2023 года при уплате компанией полученных от него средств.

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Кроме того, пакетом помощи предусмотрено предоставление кредита на сумму до 3 миллиардов евро на три года при участии Немецкого государственного банка развития (KfW) и частных банков.

От руководства и акционеров компании потребуется взамен отказаться от будущих выплат дивидендов и смириться с ограничением денежных вознаграждений менеджмента.

Кроме того, два места в наблюдательном совете должны перейти к представителям государства.

Lufthansa погрузилась в глубокий кризис из-за пандемии. Более 90% парка самолетов авиакомпании не используются.

Ранее Lufthansa анонсировала, что планирует во второй половине июня возобновить рейсы минимум по 20 направлениям.

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