Грузия запустит общественный транспорт и откроет торговые центры
В Грузии из-за уменьшения рисков внутренней передачи коронавируса правительство решило досрочно отменить ряд карантинных ограничений.
Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".
С 29 мая возобновят работу все виды муниципального транспорта, в том числе метро. Ношение масок будет обязательным.
Кроме того, в понедельник, 1 июня, смогут возобновить работу все виды магазинов, в том числе торговые центры, а также рынки открытого и закрытого типов.
С 1 июня также смогут начать работу рестораны и кафе, у которых есть открытое пространство. С 8 июня разрешен любой вид обслуживания в ресторанах.
Решение о досрочной отмене ограничений на экономическую деятельность правительство приняло на основании того, что карантинные меры сработали эффективно и ситуация контролируется, объяснил Гахария.
По его словам, специалисты уверены, что масштаб внутренней передачи коронавируса в Грузии сейчас очень небольшой и риски эпидемии сильно уменьшились.
Общественный транспорт в Грузии был полностью остановлен с 31 марта. Сначала, 21 марта, запретили работать маршруткам, а с 31 марта остановили автобусные перевозки и метро в Тбилиси - это единственный в Европе прецедент остановки метрополитена, кроме Киева.
Как сообщалось ранее, Грузия планирует начать принимать иностранных туристов с 1 июля.
Украинские авиакомпании уже обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.