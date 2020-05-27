Грузия запустит общественный транспорт и откроет торговые центры

В Грузии из-за уменьшения рисков внутренней передачи коронавируса правительство решило досрочно отменить ряд карантинных ограничений.

Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Читайте также Грузия решила не продолжать "коронавирусное" чрезвычайное положение

С 29 мая возобновят работу все виды муниципального транспорта, в том числе метро. Ношение масок будет обязательным.

Кроме того, в понедельник, 1 июня, смогут возобновить работу все виды магазинов, в том числе торговые центры, а также рынки открытого и закрытого типов.

С 1 июня также смогут начать работу рестораны и кафе, у которых есть открытое пространство. С 8 июня разрешен любой вид обслуживания в ресторанах.

Решение о досрочной отмене ограничений на экономическую деятельность правительство приняло на основании того, что карантинные меры сработали эффективно и ситуация контролируется, объяснил Гахария.

Читайте также Грузия и Украина могут возобновить регулярные авиарейсы с 1 июля

По его словам, специалисты уверены, что масштаб внутренней передачи коронавируса в Грузии сейчас очень небольшой и риски эпидемии сильно уменьшились.

Общественный транспорт в Грузии был полностью остановлен с 31 марта. Сначала, 21 марта, запретили работать маршруткам, а с 31 марта остановили автобусные перевозки и метро в Тбилиси - это единственный в Европе прецедент остановки метрополитена, кроме Киева.

Как сообщалось ранее, Грузия планирует начать принимать иностранных туристов с 1 июля.

Украинские авиакомпании уже обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.