В Испании начался 10-дневный траур по умершим от коронавируса

В Испании сегодня начался 10-дневный траур в память об умерших от коронавируса, по всей стране в этот период будут приспущены национальные флаги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Это самый длительный официальный траурный период с тех пор, как в конце семидесятых годов прошлого века страна стала демократией.

В полдень прошла минута молчания во всех регионах. Ожидается, что после того, как чрезвычайное положение закончится через несколько недель, король Фелипе VI возглавит официальную церемонию памяти умерших от вируса в Испании.

Флаг Испании на период траура также будет приспущен у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"В течение 10-дневного траурного периода по умершим в результате кризиса COVID-19, испанский флаг будет приспущен в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении Альянса в Twitter.

Напомним, общее количество подтвержденных летальных случаев в Испании с момента начала пандемии на сегодня составляет 27 117. Впрочем, эти данные постоянно уточняются и официальная статистика постоянно обновляется.