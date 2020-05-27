В Іспанії розпочався 10-денний траур за померлими від коронавірусу

В Іспанії сьогодні почався 10-денний траур в пам'ять про померлих від коронавірусу, по всій країні на цей період будуть приспущені національні прапори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Це найтриваліший офіційний траурний період відтоді, як в кінці сімдесятих років минулого століття країна стала демократією.

Опівдні пройшла хвилина мовчання в усіх регіонах. Очікується, що після того, як надзвичайний стан закінчиться через кілька тижнів, король Феліпе VI очолить офіційну церемонію пам'яті тих, хто помер від вірусу в Іспанії.

Прапор Іспанії на період жалоби також буде приспущено біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

"Протягом 10-денного траурного періоду за померлими в результаті кризи COVID-19, іспанський прапор буде приспущено в штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні Альянсу в Twitter.

Нагадаємо, загальна кількість підтверджених летальних випадків в Іспанії з часу початку пандемії на сьогодні складає 27 117. Втім, ці дані постійно уточнюються і офіційна статистика постійно оновлюється.