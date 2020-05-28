В Испании второй день подряд всего 1 умерший от коронавируса

В Испании вторые сутки подтвержден всего один летальный случай, вызванный осложнениями от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министерство здравоохранения сообщило, что за последние семь дней в стране зафиксировано 38 летальных случаев, вчера был один, а за день до того сообщалось о 35.

Общее количество подтвержденных летальных случаев с начала пандемии составляет 27 119.

Также сообщается, что за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания, из них большинство подтверждены в Каталонии и Мадриде. Всего с начала пандемии в Испании было инфицировано 237 906 человек.

Следует отметить, что в начале недели министерство объявило, что пересматривает данные, чтобы "исправить статистику, устранить дублирование и неподтвержденные случаи смерти".