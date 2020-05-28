Великобритания объявили о новом этапе ослабления карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон огласил об отмене ряда карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В понедельник будут открыты некоторые точки розничной продажи, например, салоны по продаже автомобилей. Дополнительно предусмотрено открытие и других с 15 июня, в зависимости от уровня заражения.

Премьер также объявил, что с понедельника разрешаются встречи до 6 человек в общественных местах и ​​на частных открытых площадках, таких как сады, но рекомендуется находиться на расстоянии 2 м друг от друга.

"Эти изменения означают, что друзья и семьи начнут встречаться с близкими", - сказал Джонсон, добавив, что это "долгожданный и радостный момент".

Но он предупредил, что люди "должны быть начеку и действовать ответственно".

Также в Британии с понедельника школы откроются большему количеству детей, с 15 июня начнется обучение в средних классах.

Согласно последним данным, за сутки в Британии 377 человек умерли от коронавируса, в результате чего общее число смертей достигло 37 837. Также подтверждено 1887 новых случаев заболевания.