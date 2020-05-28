Британія оголосили про новий етап послаблення карантину

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про скасування низки карантинних обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У понеділок будуть відкриті деякі точки роздрібного продажу, наприклад, салони з продажу автомобілів. Додатково передбачено відкриття і інших з 15 червня, залежно від рівня зараження.

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Прем'єр також оголосив, що з понеділка дозволяються зустрічі до 6 осіб в громадських місцях і на приватних відкритих майданчиках, таких як сади, але рекомендується перебувати на відстані 2 м один від одного.

"Ці зміни означають, що друзі і сім'ї почнуть зустрічатися з близькими", - сказав Джонсон, додавши, що це "довгоочікуваний і радісний момент".

Але він попередив, що люди "повинні бути напоготові і діяти відповідально".

Також в Британії з понеділка школи відкриються більшій кількості дітей, з 15 червня почнеться навчання в середніх класах.

Згідно з останніми даними, за добу в Британії 377 осіб померли від коронавірусу, в результаті чого загальне число смертей досягло 37 837. Також підтверджено 1887 нових випадків захворювання.