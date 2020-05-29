Испания еще больше ослабит карантин для 70% населения

Испания со следующей недели еще больше ослабит ограничительные меры в связи с коронавирусом, позволив 70% населения посещать рестораны, бассейны и торговые центры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Испания в марте ввела один из самых строгих в Европе карантинов, но начала поэтапно смягчать ограничения с 11 мая. В конце июня страна рассчитывает перейти к "новой нормальности".

С понедельника в ряде регионов страны будет разрешено открывать бассейны, пусть и для ограниченного количества людей, а также пляжи, где людям придется поддерживать дистанцию ​​не менее двух метров.

Эта вторая фаза будет охватывать всю Андалусию и Валенсию, большую часть Каталонии, а также Балеарские и Канарские острова.

Около 70% населения Испании будут охвачены этим новым этапом, который также предусматривает возобновление работы кинозалов, театре, но при условии, что работать они будут на треть емкости.

Торговым центрам также будет разрешено открыться снова, но с уменьшенной пропускной способностью, также будет разрешено обедать в ресторанах в помещении.

Однако треть населения - те, кто живет в двух наиболее пострадавших зонах, Мадриде и Барселоне, - останется на первом этапе послаблений.