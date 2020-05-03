Франция продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 24 июля

Правительство Франции продлило чрезвычайное положение из-за коронавируса на два месяца в рамках комплекса мер, которые будут предложены парламенту во вторник.

Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

После заседания кабинета министров по поводу коронавирусного кризиса к Верану присоединился министр внутренних дел Кристоф Кастанье, предложивший принять новый закон, по которому чрезвычайная ситуация в области здравоохранения будет продлена до 24 июля.

Веран сказал, что отмена чрезвычайной ситуации раньше указанного срока "потратит впустую значительные усилия, предпринятые французским народом".

"Если бы мы сократили в одночасье 11 мая усилия, которые мы приложили, то все они были бы напрасными", - сказал Веран.

Другие предлагаемые меры включают ограничение поездок и введение процесса карантина для людей, въезжающих во Францию ​​из-за рубежа, Корсики и других заморских территорий.

"Задача правительства не состоит в том, чтобы помешать французам путешествовать - задача правительства - не дать вирусу путешествовать", - сказал министр.

Кастанье добавил, что в предложенных мерах не будет никаких пограничных ограничений между французскими округами.